Twee Iraniërs zijn door een rechtbank in Londen schuldig bevonden aan het bespioneren van journalisten die werken voor nieuwszender Iran International. Dat is een nieuwsmedium in Londen dat onder meer in het Perzisch uitzendt en kritisch staat tegenover het regime in Teheran.

De 46-jarige en de 41-jarige beklaagden hebben volgens het oordeel voor de Iraanse geheime dienst journalisten van Iran International bespioneerd tussen augustus 2024 en maart 2025. Ze zouden dat voor de dienst hebben gedaan om een aanslag voor te bereiden. Welke straf de twee krijgen, is nog niet bekend. Een 57-jarige Iraanse medebeklaagde werd vrijgesproken.

Het zijn de eerste Iraniërs die in Engeland zijn berecht op grond van de speciale Nationale Veiligheidswet die in 2023 in het leven werd geroepen. De wet zou gericht zijn tegen bedreigingen uit het buitenland. Iran heeft herhaaldelijk de beschuldigingen tegengesproken en stelt niets met dergelijke spionage of activiteiten te maken te hebben.