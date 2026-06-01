De Amerikaanse r&b-artiest Bryson Tiller komt op 24 november naar de Ziggo Dome in Amsterdam, meldt concertorganisator MOJO maandag. Het concert maakt deel uit van zijn The Neo Trapsoul Tour.

De tour begint in augustus in de Verenigde Staten. Naast Amsterdam staan optredens gepland in onder meer New York, Los Angeles en Colorado. Het Canadese duo Majid Jordan treedt op als gastartiest.

Tiller is bekend van nummers als Don't, Exchange en Right My Wrongs. De artiest brengt in juli een nieuw album uit.