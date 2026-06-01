Jimmy Kimmel denkt niet dat Amerikaanse talkshows zoals die van hemzelf een "natuurlijke dood" zullen sterven. Volgens de presentator wordt de programmering "om zeep geholpen", zegt hij in een interview met Vulture. Hij verwijst hiermee naar het plotselinge einde van de talkshow The Late Show van collega Stephen Colbert. Volgens zender CBS werd het programma geannuleerd om financiële redenen, maar volgens critici was dit vanwege kritiek op president Donald Trump.

"Ik ben er een beetje verslagen van", zegt Kimmel over het einde van Colberts programma. "Op veel manieren heb ik het gevoel dat ik naar mijn eigen toekomst kijk."

Volgens een artikel van The New York Times uit 2023 werd Colbert destijds nog een nieuw contract van vijf jaar aangeboden. Het werd uiteindelijk drie jaar. CBS stelde vorig jaar, toen bekend werd dat The Late Show zou stoppen, dat het programma van Colbert jaarlijks 40 miljoen dollar verlies leed. Kimmel kan daar met zijn hoofd niet bij. "Moet ik geloven dat ze in twee jaar tijd ineens 40 miljoen per jaar verliezen? Dat zijn verzonnen getallen", stelt de ABC-presentator.

Volgens Kimmel heeft de zender hem "vrij specifiek" gezegd dat zijn show nog winstgevend is. "Er kijken veel meer mensen naar latenighttelevisie dan ooit, als je kijkt naar de kijkcijfers die ik en mijn collega's elke dag online erbij krijgen naast onze lineaire kijkcijfers. We sterven geen natuurlijke dood. We worden om zeep geholpen."