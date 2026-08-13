De Zuid-Koreaanse zanger V van popgroep BTS kampt met gehoorverlies in zijn rechteroor. Dat zei de artiest volgens Zuid-Koreaanse media tijdens een livestream met zijn medegroepslid Jungkook.

Kim Tae-hyung, zoals V eigenlijk heet, vertelde dat hij al zo'n 2,5 jaar met het probleem zit. Zijn gehoorproblemen werden volgens hem erger tijdens zijn militaire dienstplicht. "Als mijn linkeroor voor 100 procent kan horen, zit mijn rechteroor op slechts 30 procent", zei hij volgens persbureau Yonhap. De 30-jarige zanger voegde eraan toe dat hij medicatie krijgt en regelmatig naar het ziekenhuis gaat.

Zijn bandmaat Jungkook zei in dezelfde livestream dat hij last heeft van een blessure bij zijn scheen. Hij omschreef de situatie als "op het randje van een stressbreuk" en zei dat hij daar voorzichtig mee moet omgaan om te kunnen blijven optreden.

BTS is momenteel nog bezig met een wereldtournee. De komende periode staan concerten in Noord- en Zuid-Amerika op de planning van de popgroep.