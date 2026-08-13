Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Dat hebben de Bulgaarse organiserende omroep BNT en de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. De stad krijgt de voorkeur boven hoofdstad Sofia, de enige andere overgebleven kandidaat.

Bulgarije gaat het songfestival voor het eerst organiseren. In mei schreef zangeres DARA de laatste editie in Wenen op haar naam door met Bangaranga de meeste punten binnen te slepen.

Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. AVROTROS doet daar naar verwachting later deze maand een uitspraak over.