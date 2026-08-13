BURGAS (ANP) - Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Dat hebben de Bulgaarse organiserende omroep BNT en de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. De stad krijgt de voorkeur boven hoofdstad Sofia, de enige andere overgebleven kandidaat.

Het evenement vindt volgend jaar plaats in de in 2023 geopende Arena Burgas. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, gevolgd door de finale op 15 mei.

Bulgarije gaat het songfestival voor het eerst organiseren. In mei schreef zangeres DARA de laatste editie in Wenen op haar naam door met Bangaranga de meeste punten binnen te slepen.

'Bruisende stad'

Songfestivaldirecteur Martin Green is "ontzettend blij" dat de keuze op Burgas is gevallen. "Burgas brengt echt iets bijzonders naar het Eurovisie Songfestival. Het is een bruisende, gastvrije stad aan de Zwarte Zee met een sterke muzikale en culturele identiteit, en ze hebben de ambitie, de infrastructuur en de passie in huis om de songfestivalfamilie te ontvangen", zegt hij.

Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. AVROTROS doet daar naar verwachting later deze maand een uitspraak over.