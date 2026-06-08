De Bulgaarse omroep BNT wil eind juli de gaststad voor de volgende editie van het Eurovisie Songfestival bekendmaken. De strijd gaat vermoedelijk tussen Sofia, Burgas, Plovdiv en Varna.

De burgemeesters van de vier genoemde steden hadden maandag een bespreking met vertegenwoordigers van BNT en kregen de vereisten om het songfestival te organiseren gepresenteerd. Het gaat niet alleen om een geschikte hal waarin genoeg toeschouwers kunnen plaatsnemen, maar ook om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duizenden hotelkamers en een ruimte waarin honderden journalisten kunnen werken. Aan het einde van de week moeten de geïnteresseerde steden bevestigen of ze daaraan kunnen voldoen.

De deadline voor het vaststellen van de songfestivalgaststad is eind augustus, maar BNT wil de uitverkoren plek al eind juli bekendmaken om meer tijd te hebben voor de organisatie.

Bulgarije gaat het songfestival voor het eerst organiseren. Zangeres DARA schreef het evenement vorige maand in Wenen op haar naam toen ze de meeste punten kreeg met het lied Bangaranga.