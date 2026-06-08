De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opnieuw koning Charles bezocht. De ontmoeting was maandag op Windsor Castle, heeft het Britse hof gemeld.

Het onderhoud vond plaats een dag nadat Zelensky naar Londen was gereisd voor gesprekken met de Britse premier Keir Starmer en de leiders van Frankrijk en Duitsland over de toekomst van vredesonderhandelingen met Rusland.

Zelensky en koning Charles hebben een goede band en zien elkaar regelmatig. "Zoals altijd een goed gesprek met Zijne Majesteit Koning Charles III", schreef de Oekraïense leider na afloop op sociale media. "Ik dank Zijne Majesteit, het volk en het hele Verenigd Koninkrijk voor hun onwankelbare steun aan ons volk."