BumaStemra dreigt met een rechtszaak tegen het bedrijf YourNeuroTune. De Nederlandse belangenbehartiger van muziekmakers wil dat het bedrijf stopt met het leveren van muziek die is gemaakt met een AI-model dat zonder toestemming is getraind op muziek van muziekmakers. Als het bedrijf woensdag niet bevestigt dat het stopt, spant BumaStemra een rechtszaak aan.

YourNeuroTune biedt achtergrondmuziek aan bedrijven aan en claimt dat klanten niets meer aan BumaStemra hoeven te betalen. "Volgens de eigen website maakt het bedrijf de muziek met behulp van AI-modellen", zegt BumaStemra.

Volgens BumaStemra is vastgesteld dat gebruik is gemaakt van Suno, een AI-model dat is getraind op bestaande muziek, zonder toestemming van de makers. "Hierdoor moeten diezelfde makers concurreren met een product dat op hun eigen werk is gebouwd, zonder dat ze er iets voor terugkrijgen", aldus BumaStemra. De auteursrechtenorganisatie zegt niet tegen AI te zijn, maar wel tegen het gebruik van werk van makers zonder toestemming en zonder vergoeding.

"Dit bedrijf verdient geld aan muziek die zonder het werk van onze leden niet had bestaan en vraagt klanten tegelijk om te stoppen met betalen aan diezelfde makers. Dat accepteren we niet", zegt commercieel directeur Michiel Laan.

Eerder dit jaar deed een Duitse rechter nog uitspraak over AI-muziekplatform Suno. GEMA, de Duitse tegenhanger van BumaStemra, had een zaak aangespannen. De rechter oordeelde dat Suno inbreuk maakte op de rechten van artiesten en daarom vergoedingen moest betalen.