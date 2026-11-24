TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Japanse premier Sanae Takaichi heeft beloofd de bijdrage van het land aan het Internationaal Strafhof (ICC) voor 2027 dit jaar nog te betalen. Dit meldt Takaichi op X na met ICC-voorzitter Tomoko Akane gesproken te hebben. Het hof, gevestigd in Den Haag, staat onder druk van de Verenigde Staten en Rusland.

Afgelopen oktober legden de VS sancties op aan het ICC waardoor het hof ernstig beperkt wordt in zijn functioneren. Ook legden de VS in augustus al sancties op aan Akane. Het hof zou de VS en Israël oneerlijk hebben aangevallen bij het onderzoek naar het conflict in Gaza. De ICC-voorzitter en andere functionarissen staan ook op de Russische lijst van gezochte personen vanwege het arrestatiebevel dat het hof in 2023 uitvaardigde tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Japan is de grootste financieel ondersteuner van het ICC. Takaichi benadrukte tijdens de ontmoeting met Akane "het belang van het handhaven van de rechtsstaat", aldus Akane.