BumaStemra gaat een rechtszaak starten tegen het bedrijf YourNeuroTune. De Nederlandse belangenbehartiger van muziekmakers had het bedrijf een ultimatum gegeven om te stoppen met het leveren van muziek die is gemaakt met een AI-model, maar heeft inmiddels van een advocaat te horen gekregen dat dit niet zal gebeuren.

Commercieel directeur Michiel Laan van BumaStemra was woensdagochtend te gast in de uitzending van Goedemorgen Nederland. Daar noemde hij een gang naar de rechter "onvermijdelijk".

In Goedemorgen Nederland kwamen ook rechtszaken in andere landen tegen AI-bedrijven ter sprake. Zo procedeerde onder meer de Duitse zusterorganisatie GEMA, met succes. Op de vraag van presentator Frank van Leeuwen of Laan dat hier ook verwacht, antwoordde hij bevestigend.

BumaStemra had dinsdag de eventuele stap naar de rechter al aangekondigd.