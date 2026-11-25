De Britse politie heeft twee mannen aangeklaagd na een vermoedelijke inbraak in het landhuis Anmer Hall van prins William en prinses Catherine op het landgoed Sandringham. Dat heeft de politie woensdag gemeld.

De politie werd maandag rond 18.00 uur opgeroepen na een melding van verdachte activiteiten. Bij een zoekactie werden twee mannen gearresteerd op verdenking van inbraak. Op het moment van het incident was er niemand thuis.

Volgens de politie van Norfolk gaat het om een 34-jarige en 32-jarige man. De mannen zijn aangeklaagd wegens huisvredebreuk en het voornemen tot diefstal. Zij zitten nog vast en komen woensdag voor de rechter.