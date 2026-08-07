De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft de overleden acteur Peter Faber herdacht als "een markante inwoner met een groot hart voor onze stad en de Amsterdamse jongeren". Bij haar bericht op sociale media deelt ze een zwart-witfoto van de acteur, die donderdag op 82-jarige leeftijd overleed.

Volgens Halsema deed de in Amsterdam-Noord opgegroeide Faber "altijd alles met volle overtuiging en inzet". Hoewel hij bij veel generaties vooral bekend was als acteur in grote Nederlandse films, zette hij zich de laatste jaren volgens haar onvermoeibaar in voor jongeren die "op het verkeerde pad dreigden te raken of daarop al terecht waren gekomen."

Met de Peter Faber Stichting gaf Faber volgens de burgemeester "juist jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp". Daarbij verwijst Halsema naar zijn motto: "Ik kan het, ik wil het, ik doe het." Volgens haar paste dat "naadloos" bij zijn eigen levenshouding.

Ook wenst de burgemeester familie en vrienden van Faber veel sterkte met het verlies.