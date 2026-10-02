Evenementenlocatie Villa Thalia in Rotterdam wordt op last van burgemeester Carola Schouten voor 24 uur gesloten. Daardoor gaat het optreden van rapper JoeyAK, dat vrijdag om 23.00 uur zou beginnen, niet door.

JoeyAK, ofwel Joël Hoop, werd in 2024 veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn rol in onder meer de ontvoering van de rivaliserende rapper Kobus L. in 2022. In 2020 werd de rapper veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden voor het leiden van een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen. JoeyAK werd ook schuldig bevonden aan witwassen en wapenbezit.

Eerder deze week legde de burgemeester een gebiedsverbod op aan JoeyAK om het optreden te voorkomen, omdat er een concrete dreiging zou zijn rond het optreden.

De voorzieningenrechter heeft vrijdagmorgen het gebiedsverbod geschorst, omdat de rechter meent dat het verbod in dit geval niet het juiste middel is. "De zorgen van de burgemeester over de openbare orde en veiligheid blijven echter bestaan. Naar het oordeel van de burgemeester kunnen andere maatregelen de concrete dreiging rond het optreden onvoldoende wegnemen", aldus de gemeente. Een tijdelijke sluiting van Villa Thalia is volgens de gemeente daarom noodzakelijk.