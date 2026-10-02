Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. "Dat merk ik nu al aan de reacties. De koning loopt hier echt voorop", zegt Oostindie, die het onderzoek leidde.

"De verbondenheid van het Nederlands koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook", zegt de onderzoeker. "Dat wordt voor andere koningshuizen en Europese landen een beetje een pijnlijke situatie. Dan komt de vraag: wanneer gaat u dit ook doen?" Volgens Oostindie hoort hij die geluiden al. "Mijn Belgische collega zei bijvoorbeeld: bij ons gaat dit nu ook spelen."

In het vrijdag gepubliceerde onderzoek stellen de onderzoekers onder meer dat andere Europese vorstenhuizen ook verbonden waren met kolonialisme en slavernij. De motieven van die vorstenhuizen waren volgens het onderzoek "in grote lijnen" dezelfde als die van de Oranjes. Daarbij speelden economische en geopolitieke belangen en het vergroten van het prestige van het vorstenhuis een rol.