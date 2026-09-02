BZN brengt verrassingsoptreden uit op cd, lp en digitaal

BZN brengt het verrassingsoptreden dat de band vorig jaar gaf uit op cd, lp en digitaal. De opname verschijnt op 16 oktober onder de titel BZN - Live 2025, maakte Universal Music woensdag bekend.

De Volendamse groep stond vorig jaar tijdens een fandag voor het eerst in achttien jaar weer samen op het podium. Het optreden van BZN was onaangekondigd. De groep speelde zes nummers voor enkele honderden fans, waaronder de toen net verschenen single Thanks.

Het optreden vond plaats in de Sint Jozef in Volendam, dezelfde locatie waar BZN zestig jaar eerder voor het eerst optrad. De band nam in 2007 afscheid na een carrière van ruim veertig jaar.