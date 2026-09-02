André en Janny maken nieuwe serie Denkend aan Holland

André van Duin en Janny van der Heijden gaan een achtste seizoen van het programma Denkend aan Holland maken. Waar het duo dit keer allemaal naartoe vaart, weten ze nog niet. "In ieder geval in Nederland", zegt Van Duin tegen het ANP.

"We weten de route nog niet. Dat gaan ze nu voor ons uitstippelen en dan horen we het wel waar we heengaan", aldus Van Duin. Volgens Van der Heijden hebben ze daar zelf ook inspraak in. "Maar je moet eerst kijken wat mogelijk is en met welke boot we kunnen varen", aldus de presentatrice.

Het duo is momenteel druk in de opnames van een nieuw seizoen van de tv-hit Heel Holland Bakt, dat vanaf november wordt uitgezonden. "We hebben heel leuke bakkers dit keer. Het is heel spannend", stelt Van der Heijden, die blij is dat het programma ook weer rond de feestdagen wordt uitgezonden. "Dan hoop ik dat we iedereen aan het bakken krijgen."

Sinds vorige maand zijn Van Duin en Van der Heijden ook samen op tv in het nieuwe programma Beestenboel, wat goed ontvangen wordt door het publiek. "De mensen vinden het hartstikke leuk", aldus Van Duin. "Maar het is momenteel al heel gauw goed. Er is zoveel ellende in de wereld, dan is het goed dat er ook eens wat anders langskomt."