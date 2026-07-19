Cabaretier Kirsten van Teijn verwacht eerste kind

Kirsten van Teijn is zwanger. Dat bevestigt de 37-jarige cabaretier aan het ANP. De baby wordt half oktober verwacht. Van Teijn spreekt van "heel goed en blij nieuws".

De cabaretier heeft een relatie met zowel een man als een vrouw. Over deze driehoeksverhouding maakte zij afgelopen jaren twee theatervoorstellingen en een documentairereeks, samen met acteur Dook van Dijck. In 2022 won zij voor haar show (S)Experiment de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent van het jaar.

Van Teijn woont samen met haar vriend Jelle en haar vriendin Bibi. Zij gaan het kind met z'n drieën opvoeden. "We zijn nu een half jaar onderweg en de dilemma's waar we met z'n drieën nu al tegenaan lopen, bieden genoeg stof voor een nieuw theaterprogramma", zegt ze.

"Zwangerschap buiten de geijkte hokjes is een groot taboe, ook in praktisch opzicht. Maar we zijn vooral heel blij met het leven dat we hebben en de nieuwe fase die we door dit blije nieuws ingaan."