Deschamps voelt zich bij afscheid schuldig aan slecht begin

MIAMI (ANP) - Didier Deschamps hield een slecht gevoel over aan zijn laatste duel als bondscoach van Frankrijk. In de wedstrijd om de derde plaats op het wereldkampioenschap voetbal leidde Engeland halverwege al met 4-0 in Miami. Frankrijk kwam na rust bijna langszij, maar verloor uiteindelijk met 6-4.

"Ik heb in de eerste helft niet gedaan wat ik had moeten doen", aldus Deschamps, die in de rust vier wissels doorvoerde. "Er kwam een reactie. We gingen wat meer naar voren, dat is wat we goed kunnen. We hadden twee kansen om gelijk te maken bij 4-3. Het is in ieder geval iets, ook al doet de nederlaag pijn."

Frankrijk was voor velen de belangrijkste kandidaat om het WK te winnen. De nederlaag in de halve finale tegen Spanje kwam hard aan. De Engelsen hadden na het verlies in de slotfase tegen Argentinië (2-1) ook weinig zin in de 'troostfinale', waarin beide ploegen speelden zonder enige druk en veel ruimte weggaven.