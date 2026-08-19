Callum Turner hint op babyplannen met Dua Lipa

Callum Turner zou graag in de toekomst een gezin stichten met zijn vrouw Dua Lipa. Daar zinspeelde de Britse acteur op in een interview in Esquire. "Ik ben 36. Ik zou graag een familie willen hebben en een paar kinderen opvoeden", zei Turner.

De acteur en de 30-jarige zangeres trouwden eerder dit jaar. Turner wilde daar in het interview met Esquire niet al te veel over kwijt, maar noemde het wel "geweldig". "Het was de mooiste dag van mijn leven", stelde de acteur. Turner was verder lovend over zijn vrouw, met wie hij zijn passie voor reizen deelt. "We hebben allebei hetzelfde in ons hoofd dat we rondreizen, de wereld zien, op verkenning gaan en ontdekken. En dat doen we graag samen. Het is fijn om iemand te vinden van wie je houdt, die van jou houdt en bij wie je altijd in de buurt wil zijn."

Turner, onder meer bekend van zijn rol in de Fantastic Beasts-films, is binnenkort te zien in de film One Night Only. Hij maakt volgend jaar zijn opwachting in een remake van de film Possession uit 1981.