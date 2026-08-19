NAVO denkt klaar te zijn voor Iraanse raketaanval op Europa

BRUSSEL (ANP) - De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten, zegt de alliantie. Zij heeft projectielen die Iran op Turkije afvuurde ook steeds uit de lucht gehaald, brengt een NAVO-functionaris in herinnering. Of de luchtverdediging versterkt moet worden, laat de bron in het midden. Daar wordt voortdurend aan gewerkt, zegt het bondgenootschap steevast.

Iran denkt erover om het niet meer te laten bij vergeldingsaanvallen op bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten, zeggen Iraanse bronnen tegen de Financial Times. Tot dusver moesten vooral Golfstaten als de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar en Saudi-Arabië het ontgelden, maar Iran zou overwegen ook doelen in Bulgarije en Cyprus te gaan aanvallen.

"De NAVO staat klaar om elke dreiging aan te pakken en zal altijd doen wat nodig is om de NAVO-landen te verdedigen", zegt de NAVO-bron, die zoals gebruikelijk zijn naam niet vermeld wil zien. "Onze afschrikkings- en verdedigingsopstelling is sterk en effectief."