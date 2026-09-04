Koningin Camilla is onverwachts op het podium verschenen tijdens een live-voorstelling van Letters Live in de Royal Festival Hall. Tijdens de show werd geld ingezameld voor de National Literacy Trust, een organisatie die mensen ondersteunt met lezen en schrijven. Camilla verraste het publiek door een brief voor te lezen die werd geschreven door koningin-moeder Elizabeth, de oma van koning Charles.

Elizabeth schreef de brief in 1952 aan de Britse dichteres Edith Sitwell, na het overlijden van haar echtgenoot koning George. De koningin-moeder benadrukt daarin dat het lezen van boeken troost en rust kan bieden in moeilijke tijden. Camilla zet zich al jaren in voor leesvaardigheid en onderstreept regelmatig het belang ervan. Sinds 2010 is ze beschermvrouwe van de National Literacy Trust.

Letters Live heeft bij elke voorstelling een andere line-up van artiesten die brieven voorlezen die door mensen vanuit de hele wereld zijn geschreven. Het is voor het publiek een verrassing wie er op het podium staat en welke brief er wordt voorgelezen. Naast de vrouw van koning Charles stonden donderdagavond onder anderen actrices Jessie Buckley en Olivia Colman op de planken in Londen.

Tijdens de pauze van het evenement ontmoette Camilla diverse castleden, onder wie Colman. De actrice, die in de Netflix-serie The Crown de rol van koningin Elizabeth speelt, vertelde de koningin dat ze "het fantastisch had gedaan". Ook benadrukte ze de verbazing in het publiek toen Camilla op het podium verscheen. "Ik vind het geweldig dat ze geheimhouden wie er komt. Heeft u gehoord hoe geschokt ze waren toen ze hoorden dat u het was?", zei Colman volgens Hello! tegen de Britse koningin.