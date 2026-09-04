Kay Greidanus is binnenkort voor het eerst te zien in de hoofdrol in een internationale speelfilm. De acteur speelt de mannelijke hoofdrol in de film Stairway to Earth van de Nederlandse regisseur Finn Szumlas. De opnames zijn recent van start gegaan, maakten producenten Goldman Film en Phanta Film vrijdag bekend.

Stairway to Earth is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de ontmoeting van de Poolse vader en Deense moeder van regisseur Szumlas. De film speelt zich af tegen de achtergrond van het jaarlijkse Leidens Ontzet. De vrouwelijke hoofdrol is voor de Poolse actrice Magdalena Koleśnik.

De opnames vinden de komende vijf weken plaats in Nederland, onder meer tijdens het Leidens Ontzet. Begin 2027 worden er nog opnames in Polen gemaakt. Het is de bedoeling dat Stairway to Earth in 2028 in première gaat.

Aan het project is, naast de twee Nederlandse producenten, ook Ewa Puszczyńska verbonden. Zij was onder meer mede verantwoordelijk voor Oscarwinnaars Ida en The Zone of Interest en het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida?, dat voor een Oscar werd genomineerd. Ook de NTR is productiepartner.