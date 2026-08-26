Camron Jones speelt Tupac in biopic over Snoop Dogg

Acteur Camron Jones gaat rapper Tupac Shakur spelen in de aankomende biografische film over Snoop Dogg. Dat meldt vakblad The Hollywood Reporter. De film focust zich op de jeugd en opkomst van de Amerikaanse rapper.

Naast Jones, onder meer bekend van rollen in P-Valley, Shameless en Panic, is ook Lauren London toegevoegd aan de cast. De actrice vertolkt Beverly Tate, de moeder van Snoop Dogg. Eerder werd al bekend dat Jonathan Daviss de titelrol vertolkt en dat Myles Bullock te zien zal zijn als rapper en producer Dr. Dre.

Snoop wordt geregisseerd door Craig Brewer, bekend van Hustle & Flow en Dolemite Is My Name. Snoop Dogg zelf is betrokken als een van de producenten. De film verschijnt naar verwachting in 2027 in de bioscopen.