Canada zoekt artiest voor eerste deelname songfestival

Canada is officieel begonnen met de zoektocht naar een kandidaat voor het Eurovisie Songfestival. Omroep CBC deelt op Instagram dat de publieke inschrijving is geopend. "Canadese artiesten, dit is jullie moment", aldus de omroep.

CBC zoekt naar een artiest met "een gevestigde carrière, charisma en de ambitie om je volledig in te zetten voor dit historische moment". Het is de eerste keer dat het Noord-Amerikaanse land meedoet met de Europese zangwedstrijd.

De aankomende editie vindt plaats in Bulgarije. Omroep AVROTROS maakte onlangs bekend opnieuw niet mee te doen met het Eurovisie Songfestival, vanwege de deelname van Israël. De NPO moet nog beslissen of de Nederlandse deelname wel door een andere partij wordt verzorgd.