NOC*NSF gaat reorganiseren en sluit gedwongen ontslagen niet uit

PAPENDAL (ANP) - NOC*NSF gaat reorganiseren. De sportkoepel ziet de kosten stijgen, mede door inflatie, en de inkomsten dalen. Zo lijkt de jaarlijkse afdracht van de Nederlandse Loterij te stagneren, onder andere door een verhoging van de kansspelbelasting. Ook de bijdrage vanuit het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten sportbonden gaat volgens NOC*NSF flink omlaag.

Personeelskosten vormen voor NOC*NSF de belangrijkste uitgavenpost. De sportkoepel sluit gedwongen ontslagen niet uit. In totaal heeft NOC*NSF op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen, deels in deeltijd. Hierbij zijn ook de diensten voor sportbonden en verenigingen, werkzaamheden voor de gehele sportsector en de uitzendingen van Nederlandse teams naar internationale sporttoernooien zoals de Olympische en Paralympische Spelen meegeteld.

NOC*NSF heeft alle medewerkers op de hoogte gesteld van de reorganisatieplannen.