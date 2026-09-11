De Canadese oud-premier Justin Trudeau heeft vrijdag zijn eigen mediabedrijf opgericht. Het productiehuis heeft de naam Hope and Hard Work gekregen, meldt persbureau Reuters. Het is een verwijzing naar een zinsnede die Trudeau als politicus vaak in toespraken gebruikte.

Trudeau was minister-president van 2015 tot 2025. Zijn doel met het nieuwe productiehuis is om "mensen samen te brengen met verhalen die ons helpen elkaar te begrijpen en met elkaar in verbinding te brengen", zo staat op de website van Hope and Hard Work.

De oud-politicus richtte het bedrijf op met zijn voormalige stafchef Katie Telford. De bekendmaking valt in de week dat het Toronto International Film Festival van start ging.