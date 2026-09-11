NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de handel uitgegaan. Daarmee werd wat herstel getoond van de vier verliesdagen op rij daarvoor. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg steun van een daling van de olieprijzen. Daarnaast ging de aandacht uit naar cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.

De olieprijzen daalden tot 2,5 procent, waarbij de prijs van een vat Brentolie onder de 105 dollar zakte. Donderdag steeg Brent nog ruim 6 procent tot bijna 108 dollar per vat door het almaar escalerende geweld in het Midden-Oosten. De prijs van Brent, olie uit Europa en het Midden-Oosten, is dit jaar bijna 80 procent gestegen, maar staat nog altijd onder de piek van 126 dollar per vat die in april werd bereikt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 52.573,29 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 7656,98 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 26.333,04 punten.

Voor het begin van de handel op Wall Street werd een moment van stilte in acht genomen ter herdenking van de slachtoffers van 9/11. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat in New York en Washington terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen.

De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4 procent op jaarbasis. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,4 procent. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Op de financiële markten wordt een renteverhoging door de Fed bij die vergadering zeer groot geacht. Ook later dit jaar wordt dan een verdere verhoging verwacht.

Verder waren er nog kwartaalcijfers van software- en cloudbedrijf Oracle. De winst en omzet gingen in de afgelopen periode omhoog door de enorme vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. Het aandeel daalde echter 1,8 procent. Softwareconcern Adobe, bekend van Photoshop, kwam eveneens met cijfers en won 1,4 procent.