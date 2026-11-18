Het festival van Cannes veroordeelt Iran voor de vervolging van regisseur Jafar Panahi. Het filmevenement roept het land op alle beperkingen die hem zijn opgelegd om te reizen, films te maken en zijn mening te geven direct op te heffen. "Geen enkele kunstenaar mag worden opgesloten of beknot als hij of zij zichzelf wil uiten", schrijft het festival in verklaring.

Een rechtbank in Iran heeft Panahi recent veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Het is niet duidelijk waarvan de cineast wordt beschuldigd. Ook mag Panahi twee jaar lang geen sociale media meer gebruiken, is zijn bankrekening geblokkeerd, zijn al zijn onroerende goederen in Iran in beslag genomen en heeft hij een reisverbod opgelegd gekregen.

In juni legde een rechter in Iran de regisseur al een jaar cel op vanwege de film It Was Just An Accident die hij in 2025 maakte. In de film, die Panahi in het geheim maakte, worden politieke gevangenen van het regime geconfronteerd met hun martelaars en de vraag of zij hun daders kunnen vergeven. De film kreeg op het Filmfestival van Cannes in 2025 de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, en sleepte daarna twee Oscarnominaties in de wacht.

Het is niet duidelijk of Panahi momenteel in Iran verblijft.