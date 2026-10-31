Cara Delevingne stelde muziekcarrière uit om verslavingsproblemen

Cara Delevingne stelde de start van haar muziekcarrière lange tijd uit, omdat ze kampte met verslavingsproblemen. "Omdat ik niet nuchter was, was ik helemaal van de kaart", vertelt het 34-jarige model in een interview met het Amerikaanse onlinemagazine Bustle.

"In die tijd kon ik er nog wel mee omgaan als mensen me vertelden dat ik niet mooi of lelijk was, of dat ik niet goed kon acteren, maar kritiek op mijn muziek kon ik niet aan", zei ze. "Ik had het gewoon niet gered."

Delevingne kampte jarenlang met een drugsverslaving, maar liet zich in 2022 opnemen in een afkickkliniek. Sindsdien is ze nuchter en afgelopen september bracht ze haar debuutalbum Not Normal uit.