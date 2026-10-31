Macklemore vond het ongemakkelijk om te zwijgen over rel Sheeran

De Amerikaanse rapper Macklemore vond het ongemakkelijker om te zwijgen dan zich uit te spreken over de ophef met Ed Sheeran. Tijdens het laatste optreden van zijn Free Palestine-tour in Londen benadrukte hij volgens The Hollywood Reporter dat het "niet moedig is om je uit te spreken". "Ik vind het niet dapper. Ik vind het menselijk. En die kinderen in Gaza zijn onze kinderen. Er is geen onderscheid."

Ook bedankte de rapper zijn fans voor hun komst. "Ik wil iedereen die hier vanavond is en deel wil zijn van een gemeenschap bedanken", aldus Macklemore. Over de vijftig leden van het Britse Hogerhuis die de Britse regering opriepen zijn concert te verbieden, zei hij verder: "Wat die vijftig lords ook te zeggen hebben, dit is een verhaal over gelijkheid voor alle mensen op deze aarde."

Naast Macklemore waren er ook gastoptredens van Lucas Jones, Paloma Faith en Vic Mensa. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was een van de gastsprekers, net als de Hollywoodsterren Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Javier Bardem en Cynthia Nixon.

Vorige maand werd de rapper uit het voorprogramma van Ed Sheeran gehaald na pro-Palestijnse uitspraken. Als reactie op de ontstane ophef kondigde hij een Free Palestine-tour aan met optredens in onder meer Dublin, Parijs en Londen, die vrijwel direct waren uitverkocht. Bij het slotconcert in Londen waren meer dan 12.500 bezoekers aanwezig.

De opbrengsten van zijn tour gaan naar goede doelen die de Palestijnse gebieden steunen. Volgens cijfers van het Britse Rode Kruis ligt het dodental in Gaza boven de 69.000. Bij de aanslag van 7 oktober 2023 kwamen bijna 1200 Israëliërs om het leven.