Cardi B heeft de naam van haar jongste zoon bekendgemaakt. De 34-jarige rapper onthulde woensdag op Instagram dat het jongetje Grey Marsean Diggs heet. Ze deed dat ter gelegenheid van zijn eerste verjaardag en deelde daarbij verschillende foto's van hem.

"Het is pas een jaar geleden dat ik je ontmoette, maar het voelt alsof je altijd al aan mijn zijde bent geweest", schrijft Cardi B. Volgens de rapper gaf haar zoon haar kracht tijdens een onzekere en stressvolle periode in haar leven. "Terwijl ik jou in mij liet groeien, gaf jij mij tegelijkertijd leven."

Grey is het vierde kind van Cardi B en haar eerste met Americanfootballspeler Stefon Diggs. Ze zijn inmiddels uit elkaar. Met haar ex-man Offset heeft ze drie kinderen: Kulture, Wave en Blossom.