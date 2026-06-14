Verschillende beroemdheden hebben enthousiast gereageerd op de overwinning van de New York Knicks op de San Antonio Spurs. Daarmee hebben ze voor het eerst sinds 1973 de NBA-titel gewonnen.

Onder anderen regisseur Spike Lee, acteur Timothée Chalamet en acteur Ben Stiller waren aanwezig bij de beslissende wedstrijd in Texas. Chalamet vierde de titel op het veld en zei tegen ESPN dat hij de overwinning "veel liever" meemaakte dan een Oscaruitreiking.

Stiller noemde het kampioenschap "geweldig". "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest", zei de acteur na afloop.

Ook op sociale media werd uitbundig gereageerd. Cardi B deelde beelden waarop zij juichend naar de wedstrijd kijkt. Daarnaast feliciteerden onder anderen voormalig president Barack Obama en president Donald Trump de Knicks met de titel.