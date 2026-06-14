VANCOUVER (ANP) - Turkije is na 24 jaar met een nederlaag teruggekeerd op een WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor van Australië (2-0) in Vancouver.

Nestory Irankunda maakte in de 27e minuut de openingstreffer. Connor Metcalfe verdubbelde in de 75e minuut de score. Australië staat tweede in poule D, met evenveel punten maar een slechter doelsaldo dan de Verenigde Staten. Het gastland won eerder van Paraguay (4-1).

Turkije kwam voor het laatst in 2002 uit op een WK. De formatie verraste met een derde eindklassering op de mondiale eindronde in Zuid-Korea en Japan.

Vrije trap

Turkije kreeg na de openingstreffer van Australië kansen. Maar Abdülkerim Bardakcı raakte de paal en doelman Patrick Beach reageerde attent op een vrije trap van Arda Güler, de buitenspeler van Real Madrid.

Orkun Kökçü en Ferdi Kadıoğlu hadden een basisplaats bij Turkije. De oud-voetballers van Feyenoord en NEC werden geboren in Haarlem en Arnhem. Kökçü werd na ruim een uur gewisseld. Jordan Bos, uitkomend voor Feyenoord, verscheen aan de aftrap voor Australië.