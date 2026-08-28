Carlo Boszhard wil nog deze zomer trouwen

Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs gaan nog deze zomer trouwen. De twee houden de bruiloft klein, vertelt de presentator vrijdag in De Telegraaf.

"Eerst dachten we aan een locatie in het buitenland, maar het wordt, denk ik, toch Nederland", aldus Boszhard, die door zijn goede vriendin Irene Moors zal worden getrouwd. "Daarnaast willen we mooie optredens van in ieder geval mijn duifjes uit de musical Moulin Rouge!. Maar hopelijk ook van onze goede vrienden Glennis Grace en Gerard Joling. Nu ik alleen mijn moeder nog over heb, wil ik ook dat het huwelijk ervan gaat komen."

Boszhard en Adolfs zijn al sinds 2022 verloofd. Een bruiloft kwam er tot nu toe nog niet van.