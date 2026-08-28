Tanker betaalt recordbedrag om door Panamakanaal te varen

PANAMA-STAD (ANP/AFP) - Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas (lpg) heeft een recordbedrag betaald om door het Panamakanaal te mogen varen. Het schip betaalde 5,3 miljoen dollar, omgerekend ruim 4,5 miljoen euro, voor een voorrangsdoorgang om zo de beperkingen vanwege het weerfenomeen El Niño te omzeilen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas betaalde het recordbedrag voor de doorvaart van de G. Spirit op 1 september, twee dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderen door El Niño.

Bij El Niño warmt het water in de Stille Oceaan rond de evenaar op, wat wereldwijd kan leiden tot veranderingen in wind en neerslag. In Centraal-Amerika veroorzaakt het momenteel ernstige droogte. Het Panamakanaal verbindt de Atlantische en Stille Oceaan met elkaar.

Schepen die door de strategische waterweg varen, reserveren hun doorgang ruim van tevoren. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld vijf dagen om door te varen, maar er is ook een veiling waar last-minute-doorgangen kunnen worden gekocht.