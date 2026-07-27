Carly Simon heeft de ziekte van Parkinson. De Amerikaanse zangeres deelt haar diagnose in een openhartige brief met haar fans.

De 83-jarige Simon schrijft dat de laatste tijd vaak werd gevraagd hoe het met haar is en wat ze doet. "De waarheid is dat ik heb leren leven met de ziekte van Parkinson", aldus de zangeres. "Het heeft me even gekost om het te begrijpen, ermee om te leren gaan en te bepalen hoeveel ik er in het openbaar over wilde zeggen. Parkinson is voor iedereen anders en kan onvoorspelbaar zijn. Soms ben ik zo moe dat ik de dag absoluut niet op gang kan krijgen. Op andere dagen geeft het me wat meer ruimte om te bewegen, te denken, te werken en me weer mezelf te voelen."

Simon zegt ook dat er recent een kwaadaardig plekje in haar gezicht is gevonden. Het bleek om huidkanker te gaan, wat inmiddels is verwijderd. "Maar door de operatie is mijn uiterlijk veranderd en daardoor vond ik het een stuk lastiger om nog in het openbaar te verschijnen", vervolgt ze. "Door mijn mobiliteitsproblemen, de diagnose Parkinson, de operatie en de emotionele nasleep van dat alles, was terugtrekken uit de schijnwerpers de meest logische stap. Als het je is toegestaan om zowel in de winter als in de zomer te overwinteren, dan ben ik inmiddels uitgegroeid tot een berensoort die elk seizoen slaapt."

Ondanks de ziekte komt er binnenkort wel nieuwe muziek aan van Simon. "Ik ben niet gestopt met leven en ik ben niet gestopt met werken", verzekert ze. Op 14 augustus verschijnt Comes In Waves, haar eerste album in bijna twintig jaar tijd. Simon is bekend van hits als You're So Vain, Coming Around Again en It's Hard to be Tender. In 2022 werd ze opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.