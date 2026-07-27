Prins Edward reikt prijzen uit bij Commonwealth Games

Prins Edward heeft zijn steun betuigd aan de atleten van de Commonwealth Games in Glasgow. Bij het sportevenement voor landen van het Britse Gemenebest werd de Britse paralympische powerlifter Mark Swan door de prins gehuldigd.

Op een foto op het Instagramaccount van het Britse koningshuis is te zien dat de jongere broer van koning Charles Swan feliciteert. "Wat zijn deze Spelen tot nu toe toch geweldig!" staat bij de foto. "Gefeliciteerd aan de Britse paralympische bankdrukker Mark Swan, die de allereerste gouden medaille van de Spelen heeft gewonnen!" De prins was bij meerdere wedstrijden van het evenement aanwezig.

De hertog van Edinburgh is medebeschermheer van Commonwealth Sport. Het sportevenement werd vorige week al feestelijk geopend door Charles en Camilla, onder het toeziend oog van Edward. Het evenement duurt nog tot en met zondag.