De komedie Carnaval van regisseur Flip van der Kuil heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken in de bioscopen en is daarom bekroond met een Gouden Film. Regisseur Van der Kuil en castleden Huub Smit, Tim Haars, Jadore Felter en Guido Pollemans namen de Gouden Film in Den Bosch in ontvangst. Het is de vijftiende film dit jaar die deze mijlpaal bereikt.

Carnaval ging deze maand in première. De film gaat over vier vrienden uit Brabant die leven voor carnaval. Ze zien hun feest in de soep lopen als een van hen plotseling voor zijn dochter moet zorgen en een doorgedraaide Prins Carnaval sinistere plannen heeft.

De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Naast de Gouden Film zijn er ook de Platina en Diamanten Film voor Nederlandse speelfilms die respectievelijk 400.000 en 1 miljoen bioscoopkaartjes verkopen.