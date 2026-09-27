Caroline van der Leeuw sluit terugkeer naar oude muziek niet uit

Caroline van der Leeuw, voorheen bekend als Caro Emerald, sluit niet uit dat ze ooit weer gaat optreden met haar oude muziek. Voorlopig zit dat echter niet in de planning, zegt de zangeres in de podcast Met Groenteman in de kast van Gijs Groenteman.

De 45-jarige Van der Leeuw zegt dat de muziek van haar succesalbum Deleted Scenes From The Cutting Room Floor nog springlevend is. "Het is niet weg. Het bestaat nog. En het vindt ook vandaag de dag nog steeds nieuw publiek. Het is ook potentieel nog wel een optie om daar ooit weer mee te gaan toeren", aldus de zangeres, die jaren geleden juist afstand deed van haar oude muziek en imago. Tegenwoordig treedt ze op onder de naam Caro.

Van der Leeuw benadrukt dat ze nu nog "echt wel met andere dingen bezig" is. "Dat wil ik er wel bij zeggen, want ik zie de mensen thuis alweer opveren."

De zangeres had het succes van Deleted Scenes From The Cutting Room Floor, dat in Nederland liefst dertig weken bovenaan stond, nooit zien aankomen. "Alain Clark verkocht toen 30.000 albums, dat was echt een heel goed lopende artiest in het hoekje soul en jazz. Ik dacht: als ik dat kan halen, dan ben ik echt eeuwig gelukkig. Voor mijn gevoel was mijn muziek een beetje niche, voor de muzieklover, en niet per se voor het mainstreampubliek."

Dat pakte tot verrassing van Van der Leeuw heel anders uit. "Het bleek zo mainstream dat het de hele wereld overging. Dat hadden wij echt niet voorspeld."