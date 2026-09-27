'Archief van mogelijk verlies' uitgeroepen tot beste natuurboek

De prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gaat dit jaar over planten, dieren en natuurfenomenen die dreigen te verdwijnen. Archief van mogelijk verlies, zoals het boek heet, komt van de Vlaamse auteur Tine Hens. Ze kreeg de prijs zondagochtend toegekend tijdens de uitzending van radioprogramma Vroege Vogels.

"Haar boek geeft de lezer een blik op wat we dreigen te verliezen als we de vernieling van al het levende niet ombuigen in herstel en zorg", leggen de organisaties die de prijs uitreiken uit. "Wat blijft er dan over van sneeuw, stilte en vuurvliegjes?"

Vroege Vogels, LandschappenNL en de Volkskrant reiken de Natuurboekenprijs samen uit. Het is de derde editie. Vorig jaar won Eva Meijer met Muizenleven. De eerste winnaars van de prijs waren Caspar Janssen en Margot Holtman met hun boek Aard van het Beestje. Aan de prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden, plus een tekening van de winnaar zelf van kunstenaar Raoul Deleo.

'Grondtoon in mineur'

De jury noemt het winnende boek van deze editie "een ode en een requiem tegelijk". Hens bezingt de natuur "in vele toonaarden", klinkt het. "Lyrisch, maar met een grondtoon in mineur". Ook over de houtsneden van Jan De Kinder waarmee het boek is geïllustreerd, is de jury enthousiast.

Naast de Natuurboekenprijs die de jury toekent, is er ook een Publieksprijs. Die gaat dit jaar naar de Crossbill Natuurgids Nederland deel 1 en 2, geschreven door Dirk Hilbers en Constant Swinkels.