Carys Douglas, de dochter van acteurs Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones, is door haar ouders gewaarschuwd dat mensen vooroordelen over haar kunnen hebben vanwege haar beroemde familie. De 23-jarige actrice vertelt in een interview met Elle Spain dat haar ouders haar leerden haar eigen identiteit op te bouwen.

"Ze hebben me geleerd dat het opbouwen van mijn eigen identiteit van mij afhangt en van niemand anders. Het was mijn verantwoordelijkheid en dat is het nog steeds", zegt Douglas. Volgens haar heeft ze inmiddels geleerd om met de druk om te gaan.

De actrice maakte dit jaar haar toneeldebuut met een hoofdrol in het toneelstuk The Seagull in New York. Haar ouders spraken zich eerder kritisch uit over de term 'nepo baby', die wordt gebruikt voor kinderen van beroemdheden die dankzij hun familie gemakkelijker carrière zouden kunnen maken.

Zeta-Jones noemde de term eerder "vreselijk", omdat kinderen er volgens haar niet zelf voor kiezen om in een beroemde familie geboren te worden. Ook Michael Douglas vindt het een ongelukkige benaming.