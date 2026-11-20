De cast van het eerste toneelstuk van Quentin Tarantino is verder uitgebreid. Nigel Lindsay, bekend van de serie MobLand, en Harry Hadden-Paton, die te zien was in The Crown en Downton Abbey, hebben zich aangesloten bij de productie The Popinjay Cavalier. Dat meldt Deadline vrijdag.

Eerder werd al bekend dat Sacha Baron Cohen, onder meer bekend van Borat, een hoofdrol speelt in het stuk. Ook Mark Hadfield, Kat Ronney en muzikante Anna Phoebe maken deel uit van de cast.

The Popinjay Cavalier is een avontuurlijke komedie die zich afspeelt in het Europa van de jaren 1830. Het verhaal draait om bedrog en vermommingen en wordt volgens de makers verteld in de kenmerkende stijl van Tarantino.

De eerste voorstellingen beginnen op 23 februari 2027 in het Phoenix Theatre in Londen. De officiële première is op 18 maart.