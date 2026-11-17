The Odyssey van regisseur Christopher Nolan wordt op het Palm Springs International Film Festival bekroond met een speciale prijs ter erkenning van de cast. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Op het jaarlijkse festival ontvangt de film de Ensemble Performance Award. De prijs wordt uitgereikt tijdens een ceremonie op 7 januari 2027. Naar verwachting zullen onder andere hoofdrolspeler Matt Damon, castingdirector John Papsidera en acteurs John Leguizamo en Samantha Morton aanwezig zijn.

Volgens festivalvoorzitter Nachhattar Singh Chandi is The Odyssey een van de meest ambitieuze films die ooit is gemaakt. "De acteerprestaties van de cast zijn ronduit buitengewoon", laat hij weten in een verklaring. Ook prijst hij onder meer de vertolkingen van Damon als zijn personage Odysseus, Morton als Circe en Leguizamo als Eumaeus. "Het is een eer om deze opmerkelijke groep acteurs en de casting director die hen samenbracht te eren met de Ensemble Performance Award."

Bezoekersrecords

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse koning Odysseus naar huis maakte na de Trojaanse Oorlog. De film brak afgelopen zomer meerdere bezoekersrecords. Ook Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal en Charlize Theron maken deel uit van de cast.

Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Conclave (2025), King Richard (2022), Hidden Figures (2017) en The Big Short (2016). Het Palm Springs International Film Festival vindt plaats van 7 tot en met 18 januari.