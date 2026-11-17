Mariëtte Hamer, de scheidend regeringscommissaris seksueel wangedrag en seksueel geweld, heeft dinsdagavond een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie benoemde haar namens de koning tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Dit lintje wordt verstrekt aan mensen die grote maatschappelijke impact hebben gehad. Tot de meest recente laureaten behoren Ahmed Aboutaleb en Marion Koopmans.

Aartsen gaf Hamer haar onderscheiding voor haar werk als voorzitter van de Sociaal Economische Raad, maar vooral voor haar afgelopen vijf jaar als regeringscommissaris. De bewindsman noemde haar de "Grande dame van de polder" en prees haar als een "bruggenbouwer met een engelengeduld die haar ogen altijd op de bal houdt". In de strijd tegen seksueel wangedrag was Hamer een "toegankelijke, betrokken en empathische aanjager". Aartsen bedankte haar ook namens zijn dochter van vier, "omdat jij de wereld voor haar en haar leeftijdgenoten een klein beetje veiliger hebt gemaakt".

Hamer nam dinsdagavond in Theater Diligentia in Den Haag afscheid van haar functie met een theatrale avond waarin zangers, dansers en acteurs terugblikten op het werk van Hamer de afgelopen vijf jaar. Onder meer Karin Bloemen, cabaretier Davey Turnhout, Jeugdtheater Hofplein en zangeres Nienke Wijnhoven, een van de slachtoffers van de misstanden bij The Voice, traden op.

Eindrapport

Zij zong haar nieuwe lied Hey Girl, dat verwees naar de donkere periode die Wijnhoven toen heeft ervaren. De regeringscommissaris werd ook toegesproken door Robbert Dijkgraaf, de oud-minister die haar vijf jaar geleden aanstelde.

Hamer overhandigde Aartsen ook haar eindrapport en roept het kabinet met klem op om haar werk voort te zetten nadat haar functie ophoudt te bestaan: "Ik hoop en vertrouw erop dat u slachtoffers hoort, zich uitspreekt, de samenleving blijft betrekken en bewegen, en dat u hierbij intensief samenwerkt en iets op het spel durft te zetten."