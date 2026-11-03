Het muziekalbum dat wordt uitgebracht voor The Hunger Games: Sunrise on the Reaping bevat 29 nummers van gevestigde artiesten. Zo zijn Ella Langley, Tyler Childers, Kacey Musgraves, Stevie Nicks en The Cure te horen. Maar ook castleden Jennifer Lawrence, Mckenna Grace en Whitney Peak staan met nieuw werk op de tracklist, meldt Variety.

Lawrence, die de hoofdrol speelde van Katniss Everdeen in de eerdere The Hunger Games-reeks, is op de soundtrack te horen met het nummer Deep in the Meadow. Actrices Peak en Grace, die samen in de nieuwe dystopische film spelen, zijn eveneens te horen op het album. Peak opent het album met het nummer The Raven en Grace zingt het nummer Half Alive.

Drie nummers van het album zijn inmiddels al uitgebracht, waaronder Draw You Out van Noah Kahan, Black Stars van The Smashing Pumpkins en Favor van Gigi Perez. Langley, die met Choosin' Texas in de Verenigde Staten al een halfjaar bovenaan staat en ook het op één na best verkochte album van dit jaar tot nu toe maakte, is met het nummer Here Then We're Gone te horen.

Het merendeel van de nummers, die geïnspireerd zijn door The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, zijn waarschijnlijk niet te horen tijdens de film. Dat gold ook voor eerdere albums uit de Hunger Games-franchise. Het gehele album verschijnt op 13 november, een week voordat de film in première gaat.