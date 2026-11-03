Eigen Huis & Tuin-gezichten Tom Groot en Piet Hellemans zijn volgend jaar weer samen op televisie te zien. De twee maken voor SBS6 een nieuw programma waarin tuinen en balkons een make-over krijgen, meldt producent Stokvis Content.

Tuinman Groot, ook bekend als oud-deelnemer van Boer Zoekt Vrouw, en dierenarts Hellemans werkten tussen 2020 en 2025 mee aan het RTL 4-programma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven! Dat programma verdween vorig jaar van de televisie.

De eerste aflevering van Dier & Tuin wordt op 14 maart uitgezonden. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen.