Cate Blanchett gasthoogleraar aan universiteit van Oxford

Cate Blanchett wordt gastdocent aan de University of Oxford. Dat heeft de universiteit dinsdag aangekondigd. De Hollywoodactrice gaat in het volgende academische jaar lesgeven in hedendaags theater aan het St Catherine's College.

"Het gasthoogleraarschap is een fantastische kans voor mij om een directe, levendige creatieve dialoog aan te gaan met de volgende generatie denkers en creatieve doeners", zegt de tweevoudig Oscarwinnares over haar benoeming.

Sir Cameron Mackintosh, de theaterproducent en theatereigenaar die de functie van gastprofessor in het leven riep, is "dolblij" dat de Australische actrice de rol op zich neemt. "Haar ongelooflijke carrière, zowel als actrice als producente in het theater, op het witte doek en op televisie, zal een grote inspiratiebron zijn voor de studenten van Oxford", voegde hij eraan toe.

Sinds 1990 zijn er meerdere internationale beroemdheden die gasthoogleraar zijn geweest. In het verleden gingen onder anderen actrice Meera Syal, Ian McKellen en komiek en schrijver Stephen Fry Blanchett voor.