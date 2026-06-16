Tom Holland bevestigt huwelijk met Zendaya

Tom Holland heeft bevestigd dat hij is getrouwd met Zendaya. In een interview met Esquire vertelde de Britse acteur dat familieleden aanwezig waren bij de bruiloft.

Op sociale media circuleerden begin dit jaar nepbeelden van de vermeende bruiloft, waardoor Hollands oma dacht dat ze niet was uitgenodigd. Holland zag er toen wel de humor van in. Over de bruiloft zelf wilde de acteur verder niets kwijt.

Al langere tijd gingen geruchten dat Holland en Zendaya waren getrouwd. Eerder dit jaar liet Zendaya's stylist Law Roach aan de pers weten dat de bruiloft had plaatsgevonden. De twee acteurs hadden dat tot nu toe niet zelf bevestigd.