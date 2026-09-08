Cate Blanchett krijgt dit jaar de Praemium Imperiale, een prestigieuze Japanse cultuurprijs. De 57-jarige actrice ontvangt 15 miljoen yen, omgerekend ongeveer 80.000 euro.

Ook architect Daniel Libeskind, dirigent Herbert Blomstedt en kunstenaars Jenny Holzer en Andy Goldsworthy worden dit jaar onderscheiden. De Japan Art Association reikt de prijzen jaarlijks uit in verschillende kunstdisciplines.

De Praemium Imperiale bestaat sinds 1989 en werd ingesteld ter nagedachtenis aan de Japanse prins Takamatsu. De prijzen worden uitgereikt in Tokio.